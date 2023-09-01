NBC: Байден не собирается встречаться с Си Цзиньпином на саммите G20

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин вряд ли проведут официальные переговоры на саммите G20 в Индии. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на источники.

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Согласно данным, в администрации Байдена нет планов на переговоры, несмотря на проблемы в отношениях Пекина и Вашингтона. Отмечается, что также неясно, примет ли Си Цзиньпин участие в саммите.

Ранее, 31 августа, Reuters со ссылкой на несколько чиновников и дипломатов сообщил, что Си Цзиньпин, как и президент РФ Владимир Путин, не поедет на саммит G20 в Индии. Отмечается, что вместо председателя КНР может отправиться премьер Госсовета Ли Цян, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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