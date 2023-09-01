NBC: Байден не собирается встречаться с Си Цзиньпином на саммите G20
Президент Соединенных Штатов Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин вряд ли проведут официальные переговоры на саммите G20 в Индии. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на источники.
Согласно данным, в администрации Байдена нет планов на переговоры, несмотря на проблемы в отношениях Пекина и Вашингтона. Отмечается, что также неясно, примет ли Си Цзиньпин участие в саммите.
Ранее, 31 августа, Reuters со ссылкой на несколько чиновников и дипломатов сообщил, что Си Цзиньпин, как и президент РФ Владимир Путин, не поедет на саммит G20 в Индии. Отмечается, что вместо председателя КНР может отправиться премьер Госсовета Ли Цян, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд приговорил планировавшего теракт в Курске россиянина к 15 годам заключения
- Bloomberg: Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $32 млрд
- Экс-советник Пентагона Макгрегор: Войска РФ при необходимости возьмут Одессу
- Правящая партия Грузии сообщила о начале процедуры импичмента президента
- Свергнутый президент Нигера Базум заразился малярией
- NBC: Байден не собирается встречаться с Си Цзиньпином на саммите G20
- МВД: Установка на стекла авто не мешающих обзору гаджетов не запрещается
- СНБО: Украина разрабатывает дальнобойное оружие еще с 2020 года
- СМИ: В центре Стамбула вспыхнул отель
- ВСУ приказали усилить бдительность из-за учений «Боевое братство» в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru