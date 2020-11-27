Названы страны, которые первыми получат российскую вакцину от COVID-19

Страны СНГ смогут получить российскую вакцину от COVID-19 в числе первых после начала массовой вакцинации в РФ, передает ТАСС слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«После начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых, сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин», - сказала Матвиенко.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России вакцинация против коронавируса COVID-19 будет поэтапной и начнётся уже до Нового года.

В России уже началось массовое производство первой отечественной вакцины против COVID-19 «Спутник V». Сейчас препарат находится на третьей стадии испытаний, в которой участвуют добровольцы. По оценкам разработчиков, эффективность вакцины к началу ноября составляла 92%.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН рассказал, что побочные явления у людей, прошедших вакцинацию, не будут опасными.

