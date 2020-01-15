Назван способ уйти от «доморощенной законности» в России

«Доморощенная законность – это, идущий от времен Ельцина примат (старшинство, - прим. НСН) местного закона над общегосударственным. Примата уже в юридическом смысле нет, но как его обломки остается наличие в регионах законов, которые не являются продолжением и развитием федерального закона, а являются исключительно местными. При этом это, наверное, требует дополнительного объяснения, потому что фраза может быть разными людьми понята по-разному, а позиции первого лица должны пониматься однозначно. И пояснения нужны именно для этого. Тезис должен быть более подробно раскрыт. Мне кажется, что все, что касается гражданских правоотношений и уголовных, должно быть единым. Но другой вопрос, что, по-моему, своих уголовных кодексов регионы все-таки и не выпускают», - рассказал он.

Журавлев выступил за унификацию законодательства, однако уточнил, что закрывать глаза на культурные и национальные особенности регионов все же не стоит.

«Национальные особенности есть и должны быть, но они касаются того, что связано с культурой. У нас разные исторические традиции и их не сделать одинаковыми. Вопросы религии, вопросы брака, вопросы Семейного кодекса могут различаться. Но Уголовный кодекс должен быть один. Гражданский кодекс должен быть один. Собственно, потому и дается право регионам выпускать свои законодательства. Мы можем просто сделать так, что его не будет. Будет, как в унитарной стране одни законы федеральные. Но мы оставили это право, потому что есть культурные особенности. Виды законодательства, которые не привязаны к национально-культурной специфике должны быть унифицированы», заключил собеседник НСН.

