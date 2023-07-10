«Средневековые взгляды»: В Узбекистане оценили победу Мирзиеева на президентских выборах
Президент Межрегионального узбекского землячества Усман Баратов заявил НСН, что президент не торопится решить накопившиеся проблемы в республике.
Президент Узбекистана «обнулил» свой срок, заявил президент Межрегионального узбекского землячества Усман Баратов в беседе с НСН.
Действующий глава страны Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% голосов, он побеждает на досрочных выборах главы государства. Второе место у кандидата от партии «Адолат» - первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова набрала 4,43%. На третьем месте – председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов с 4,02%. Баратов отметил, что такие проценты были ожидаемы.
«Такие проценты следовало ожидать, менталитет населения такой, говорят, что Средняя Азия перешла сразу в социализм, минуя капитализм. У нас средневековые взгляды на этот процесс. По поводу изменения Конституции, мало кто из простого населения читал новый вариант. Каждый раз новая Конституция будет в конце срока. Он назначил сам себя незаконно, так считают многие, но некоторые уже уехали из страны», - объяснил он.
Баратов отметил, что Узбекистан находится в зависимых отношениях с Россией из-за трудовых мигрантов, а действующий президент не решает проблему трудоустройства в стране.
«Что касается отношений с Россией, Мирзиееву просто деваться некуда, потому что самая большая трудовая миграция в России – это граждане Узбекистана, они заложники от российских властей. Когда Таджикистан там «брыкался», 300 таджиков депортировали за один день. Мирзиеев в своей программной речи говорил, что будет помогать мигрантам передвигаться на запад, но нужно создавать рабочие места, а не только обещать», - заключил собеседник НСН.
30 апреля в Узбекистане прошел референдум о поправках к Конституции. Срок правления президента увеличили с пяти до семи лет, при этом глава государства не может занимать пост более двух сроков подряд. На этом фоне прежние сроки действующего президента «обнулились». После официального переизбрания Мирзиёев будет находиться у власти до 2030 года, а если он примет участие в следующих выборах, то до 2037 года, передает «Радиоточка НСН».
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