Назначены заместители глав Минфина и Минкомсвязи РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителей глав министерства финансов и министерства связи РФ. Соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник на сайте кабмина.

Должность заместителя министра финансов занял Павел Кадочников, который был главой Общественного совета при Минфине. Заместителем министра связи стала член Совфеда Людмила Бокова.

Напомним, в новом правительстве должность главы Минкомсвязи занял Максут Шадаев, Минфин продолжил возглавлять Антон Силуанов.

Также в понедельник стало известно, что главой «Российского экологического оператора» назначен Илья Гудков.



