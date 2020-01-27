Назначены заместители глав Минфина и Минкомсвязи РФ

27 января 202023:47

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителей глав министерства финансов и министерства связи РФ. Соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник на сайте кабмина.

Должность заместителя министра финансов занял Павел Кадочников, который был главой Общественного совета при Минфине. Заместителем министра связи стала член Совфеда Людмила Бокова.

Напомним, в новом правительстве должность главы Минкомсвязи занял Максут Шадаев, Минфин продолжил возглавлять Антон Силуанов.

Также в понедельник стало известно, что главой «Российского экологического оператора» назначен Илья Гудков.


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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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