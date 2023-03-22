В Турции объяснили призывы запретить продажу жилья иностранцам
На первом месте по покупке жилья в Турции находятся граждане Ирака и Ирана, однако по-настоящему заполонили страну сирийцы, отметил в эфире НСН политолог Тогрул Исмаил.
Граждане Турции выступают за запрет продажи жилья иностранцам в тех районах страны, которые были затронуты землетрясением, рассказал политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, в разговоре с НСН. По его словам, турки не хотят, чтобы эти места были массово заселены иностранцами.
Накануне Bloomberg со ссылкой на опрос Metropoll сообщил, что 79% граждан Турции поддержали запрет на продажу жилья иностранцам. Отмечается, что в 2022 году главными иностранными покупателями недвижимости в Турции стали россияне. Есть мнение, что в преддверии майских выборов этот вопрос может стать политическим. Тогрул Исмаил отметил, что турки выступают за запрет продажи жилья иностранцам для сохранения национальной безопасности страны.
«После землетрясения, особенно в тех районах, где оно произошло, местные жители вынуждены были покинуть эти территории. Чтобы эти территории не были заселены иностранцами, идет настрой на то, чтобы в этих регионах не разрешалась не только продажа жилья, но и продажа земли. В Кахраманмараше есть проблемы с электричеством, водой, может появиться эпидемия. Люди пытаются себя беречь, переезжают в Анкару. Из-за этого появился вопрос и к иностранцам, чтобы там кто-то не начал строить, это национальная безопасность», - сказал Тогрул Исмаил.
По его словам, на первом и втором местах по покупке жилья в Турции находятся граждане Ирана и Ирака, Россия же идет следом. При этом политолог отметил, что количество покупок жилья иностранцами упало еще до землетрясения.
«В последнее время покупка жилья иностранцами даже упала, это случилось еще до землетрясения. Упали цены на продажи имущества в различных городах Турции. Россияне не на первом месте по покупке жилья – на первом и втором месте иранцы и иракцы, а россияне на третьем», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Тогрул Исмаил рассказал, что между россиянами, живущими в Турции, и турками нет напряженности в бытовом плане. По его словам, настоящие проблемы в стране создают сирийцы, которые фактически заполонили Турцию.
«Напряженности на бытовом уровне нет. В Анталии и Алании компактно проживают граждане России. Есть настрой против сирийцев, потому что их очень много, пять-шесть миллионов населения. А если 100-200 тысяч населения закупает жилье, это ни о чем не говорит. Вопрос, как отправить сирийцев обратно. Была ошибочная политика, власти это тоже признают. Где-то 3,5 миллиона сирийцев проживают на территории Турции законно, а около двух миллионов незаконно. Кроме того, поток афганцев тоже вызывает недовольство», - резюмировал эксперт.
Ранее, в январе, управление по миграции Турции сообщало, что россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в стране за 2022 год видов на жительство. Отмечалось, что общее число иностранцев, находящихся в Турции с видом на жительство в 2022 году, составило более 1,3 миллиона человек. Так, вид на жительство в Турции получили более 153 тысяч граждан РФ, на втором месте после них - 131 тысяча граждан Ирака и более 100 тысяч сирийцев, сообщает НСН.
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