В Турции объяснили призывы запретить продажу жилья иностранцам

Накануне Bloomberg со ссылкой на опрос Metropoll сообщил, что 79% граждан Турции поддержали запрет на продажу жилья иностранцам. Отмечается, что в 2022 году главными иностранными покупателями недвижимости в Турции стали россияне. Есть мнение, что в преддверии майских выборов этот вопрос может стать политическим. Тогрул Исмаил отметил, что турки выступают за запрет продажи жилья иностранцам для сохранения национальной безопасности страны.

«После землетрясения, особенно в тех районах, где оно произошло, местные жители вынуждены были покинуть эти территории. Чтобы эти территории не были заселены иностранцами, идет настрой на то, чтобы в этих регионах не разрешалась не только продажа жилья, но и продажа земли. В Кахраманмараше есть проблемы с электричеством, водой, может появиться эпидемия. Люди пытаются себя беречь, переезжают в Анкару. Из-за этого появился вопрос и к иностранцам, чтобы там кто-то не начал строить, это национальная безопасность», - сказал Тогрул Исмаил.

По его словам, на первом и втором местах по покупке жилья в Турции находятся граждане Ирана и Ирака, Россия же идет следом. При этом политолог отметил, что количество покупок жилья иностранцами упало еще до землетрясения.

«В последнее время покупка жилья иностранцами даже упала, это случилось еще до землетрясения. Упали цены на продажи имущества в различных городах Турции. Россияне не на первом месте по покупке жилья – на первом и втором месте иранцы и иракцы, а россияне на третьем», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Тогрул Исмаил рассказал, что между россиянами, живущими в Турции, и турками нет напряженности в бытовом плане. По его словам, настоящие проблемы в стране создают сирийцы, которые фактически заполонили Турцию.