НАТО и Евросоюз ждут реэкспорта оружия на Украину от Швейцарии

Североатлантический альянс и Евросоюз не ждут от Швейцарии ничего, помимо реэкспорта вооружения на Украину. Соответствующее заявление размещено на портале сената Швейцарии.

В Швейцарии озвучили условия для реэкспорта оружия Украине

Отмечается, что НАТО и ЕС выразили такую позицию в ходе визита в Брюссель парламентской комиссии Швейцарии.

По словам сенатора Шарля Джульяра, Берну следует всерьез задуматься о решении данного вопроса. Он отметил, что своевременное среднее решение лучше, чем запоздавшее отличное.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Швейцария не только солидаризировалась с политикой стран Запада в отношении Украины, но и идейно поддерживают Киев. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаОружиеЕвросоюзНАТОШвейцария
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