НАТО и Евросоюз ждут реэкспорта оружия на Украину от Швейцарии
Североатлантический альянс и Евросоюз не ждут от Швейцарии ничего, помимо реэкспорта вооружения на Украину. Соответствующее заявление размещено на портале сената Швейцарии.
Отмечается, что НАТО и ЕС выразили такую позицию в ходе визита в Брюссель парламентской комиссии Швейцарии.
По словам сенатора Шарля Джульяра, Берну следует всерьез задуматься о решении данного вопроса. Он отметил, что своевременное среднее решение лучше, чем запоздавшее отличное.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Швейцария не только солидаризировалась с политикой стран Запада в отношении Украины, но и идейно поддерживают Киев. Об этом сообщило агентство НСН.
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