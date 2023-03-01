НАТО и Евросоюз ждут реэкспорта оружия на Украину от Швейцарии

Отмечается, что НАТО и ЕС выразили такую позицию в ходе визита в Брюссель парламентской комиссии Швейцарии.

По словам сенатора Шарля Джульяра, Берну следует всерьез задуматься о решении данного вопроса. Он отметил, что своевременное среднее решение лучше, чем запоздавшее отличное.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Швейцария не только солидаризировалась с политикой стран Запада в отношении Украины, но и идейно поддерживают Киев. Об этом сообщило агентство НСН.

