Нарышкин заявил, что многие чиновники в Киеве не хотят уничтожать свою страну
Не все представители госаппарата Украины готовы принимать участие в уничтожении собственного государства. Такое заявление сделал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».
Он отметил, что все больше чиновников и политиков не поддерживают киевский режим, а также не видят будущего у Украины при сохранении сегодняшнего политического курса. Кроме того, Нарышкин рассказал, что среди персонала украинских загранучреждений все больший оборот набирает проблема «невозвращенцев».
Ранее Сергей Нарышкин заявлял, что Соединенные Штаты Америки и Европа стремятся сохранять конфликт на Украине в горячей фазе. По его словам, тем самым они дестабилизируют обстановку в регионе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru