Нарышкин: у российской разведки была информация о подготовке беспорядков в Казахстане

Нарышкин отметил, что сначала поступила информация, что в государства Средней Азии начали прибывать боевики из разных террористических группировок.

«Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств», – подчеркнул директор СВР.

Нарышкин рассказал, что эта тема обсуждалась со странами, которые входят в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Беспорядки в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ.

