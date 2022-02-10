Нарышкин: у российской разведки была информация о подготовке беспорядков в Казахстане
Российская разведка имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане уже в начале января. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «МК».
Нарышкин отметил, что сначала поступила информация, что в государства Средней Азии начали прибывать боевики из разных террористических группировок.
«Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств», – подчеркнул директор СВР.
Нарышкин рассказал, что эта тема обсуждалась со странами, которые входят в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).
Беспорядки в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ.
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