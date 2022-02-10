Нарышкин: у российской разведки была информация о подготовке беспорядков в Казахстане

Российская разведка имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане уже в начале января. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «МК».

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Нарышкин отметил, что сначала поступила информация, что в государства Средней Азии начали прибывать боевики из разных террористических группировок.

«Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств», – подчеркнул директор СВР.

Нарышкин рассказал, что эта тема обсуждалась со странами, которые входят в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Беспорядки в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей НарышкинКазахстан
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