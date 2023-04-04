Нарышкин назвал МУС «пропагандистской помойкой»

Решение Международного уголовного суда об «аресте» президента России Владимира Путина было «позорным», а сам МУС является «пропагандистской помойкой». Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Володин анонсировал поправки по запрету деятельности МУС в России

Ранее международный суд принял решение об «аресте» Путина, а также детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию МУС.

«Это, конечно, позорное решение со стороны так называемого карманного правосудия в руках Запада. Это решение ... превратило Международный уголовный суд ... в такую настоящую пропагандистскую помойку», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Глава СВР подчеркнул, что МУС и ранее имел «очень низкий авторитет». По мнению Нарышкина, авторитет суда в странах глобального юга будет падать, и они будут стремиться отойти от «карманной западности».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: ER.RU
ТЕГИ:СудСВРСергей Нарышкин

Горячие новости

Все новости

партнеры