Нарышкин назвал МУС «пропагандистской помойкой»
Решение Международного уголовного суда об «аресте» президента России Владимира Путина было «позорным», а сам МУС является «пропагандистской помойкой». Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ранее международный суд принял решение об «аресте» Путина, а также детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию МУС.
«Это, конечно, позорное решение со стороны так называемого карманного правосудия в руках Запада. Это решение ... превратило Международный уголовный суд ... в такую настоящую пропагандистскую помойку», — цитирует Нарышкина РИА Новости.
Глава СВР подчеркнул, что МУС и ранее имел «очень низкий авторитет». По мнению Нарышкина, авторитет суда в странах глобального юга будет падать, и они будут стремиться отойти от «карманной западности».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru