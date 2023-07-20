Находящийся в розыске бывший мэр Владикавказа сдался полиции
20 июля 202300:38
В Северной Осетии полицейские прекратили розыск в отношении экс-мэра Владикавказа Сергея Дзантиева, которого разыскивали шесть лет, сообщает «РЕН ТВ».
Бывший градоначальник сам пришел в участок. В 2018 году в отношении Дзантиева завели четыре дела из-за подозрения в превышении должностных полномочий и растрате. В 2017 году Дзантиев был заочно арестован судом, после чего был объявлен в международный розыск.
Чиновнику грозит до семи лет лишения свободы. Где находился шесть лет разыскиваемый — не уточняется.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость пшеницы в США взлетела после заявления Москвы о судах в Черном море
- Детский омбудсмен проведет проверку после обнаружения тела мальчика в Москве
- Принц Гарри и Меган Маркл будут жить отдельно
- Находящийся в розыске бывший мэр Владикавказа сдался полиции
- В Подмосковье во дворе жилого комплекса произошел конфликт со стрельбой
- Таксист сбил женщину с детьми в Москве
- США одобрили поставку Германии ракет AMRAAM
- На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание
- Подоляк: в порты Украины не зайдет ни одно грузовое судно
- Рогов сообщил об авиаударах по ВСУ на ореховском направлении
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru