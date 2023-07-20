Находящийся в розыске бывший мэр Владикавказа сдался полиции

В Северной Осетии полицейские прекратили розыск в отношении экс-мэра Владикавказа Сергея Дзантиева, которого разыскивали шесть лет, сообщает «РЕН ТВ».

Бывший градоначальник сам пришел в участок. В 2018 году в отношении Дзантиева завели четыре дела из-за подозрения в превышении должностных полномочий и растрате. В 2017 году Дзантиев был заочно арестован судом, после чего был объявлен в международный розыск.

Чиновнику грозит до семи лет лишения свободы. Где находился шесть лет разыскиваемый — не уточняется.

