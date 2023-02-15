«Находится в бессилии»: дипломат Гаврилов заявил о неспособности НАТО справиться с заказами для Украины
Страны Североатлантического альянса не могут справиться с военными заказами для Украины, заявил в интервью телеканалу «Звезда» представитель МИД России на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
Ресурсы стран НАТО истощаются, у них не осталось боеприпасов, заявил дипломат.
Он отметил, Запад направляет Украине вооружение в большом количестве, но оно быстро расходуется. Восполнять свои запасы члены Североатлантического альянса не в состоянии, считает Гаврилов.
По его словам, военная промышленность стран НАТО «находится в полном бессилии».
Пентагон работает над реализацией тайных программ на Украине, заявил ранее представитель МИД. Он сообщил, что Вашингтон намерен вербовать украинцев в американские спецслужбы, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Землетрясение произошло у берегов Филиппин
- СМИ узнали о вылете Миг-31 на перехват НЛО в Ленобласти
- «Находится в бессилии»: дипломат Гаврилов заявил о неспособности НАТО справиться с заказами для Украины
- Госдеп: США направит Украине почти $10 млрд
- Картаполов призвал не ждать от Госдумы «волнующих решений» 22 февраля
- СМИ: Российский Ту-160М станет угрозой для НАТО
- Журналист Херш раскрыл цель Байдена в подрыве «Северных потоков»
- Экс-чиновница Белого дома призвала к дипломатическому решению конфликта на Украине
- Санду: В Молдавии нет политической нестабильности из-за отставки правительства
- В Швеции объяснили невозможность передать Киеву истребители
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru