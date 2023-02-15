Ресурсы стран НАТО истощаются, у них не осталось боеприпасов, заявил дипломат.

Он отметил, Запад направляет Украине вооружение в большом количестве, но оно быстро расходуется. Восполнять свои запасы члены Североатлантического альянса не в состоянии, считает Гаврилов.

По его словам, военная промышленность стран НАТО «находится в полном бессилии».

Пентагон работает над реализацией тайных программ на Украине, заявил ранее представитель МИД. Он сообщил, что Вашингтон намерен вербовать украинцев в американские спецслужбы, пишет НСН.

