Надеждин: собрано около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента
Политик Борис Надеждин в своём Telegram-канале заявил, что для выдвижения его на выборы президента РФ было собрано около 200 тысяч подписей.
По его словам, пригодились все подписи избирателей - они будут пересчитаны штабом, а затем из них отберут лучшие 105 тысяч для сдачи в ЦИК.
«Огромное спасибо всем, кто поддержал мое выдвижение, поставив подпись! Я очень горжусь вами и безмерно благодарен каждому!» - написал политик.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают Бориса Надеждина как соперника Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru