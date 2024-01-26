Надеждин: собрано около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента

По его словам, пригодились все подписи избирателей - они будут пересчитаны штабом, а затем из них отберут лучшие 105 тысяч для сдачи в ЦИК.

«Огромное спасибо всем, кто поддержал мое выдвижение, поставив подпись! Я очень горжусь вами и безмерно благодарен каждому!» - написал политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают Бориса Надеждина как соперника Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

