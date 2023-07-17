«Диктовать условия»: ЕС боится принимать Турцию
Турция для Евросоюза «чужая» страна, вступление которой изменит расположение сил в ЕС, заявил НСН турецкий политолог Икбаль Дюрре.
Турецкий политолог Икбаль Дюрре в интервью НСН заявил, что Евросоюз не хочет принимать Турцию в объединение, так как опасается того, что страна после вступления в ЕС может начать диктовать свои правила.
«Есть определенные пункты, которые Турция должна выполнять. В основном эти условия связаны с юридической системой Турции, с ее конституцией и так далее. Это все в открытых источниках есть. Однако, мне кажется, что Брюссель так тянет с принятием Турции в ЕС потому, что Турция для Евросоюза «чужая» страна. Это другая культура, мусульманская страна, которая очень динамично развивается и растет. Мне кажется, ЕС больше обеспокоен вот этими факторами», - сказал собеседник НСН.
По его словам, ЕС хочет сохранить Турцию как буферную зону между Ближним Востоком и Европой.
«Если она войдет в ЕС, то буквально через несколько лет станет государством с самым большим населением в Европе, а в Евросоюзе решения принимаются также исходя из того, какое население у страны, какой экономический объем. Получается, что Турция может не просто туда войти, но и в будущем начать диктовать какие-то условия. Мне кажется, Евросоюзу это не нужно. Им хочется сохранить Турцию как буферную зону между Ближним Востоком и собой», - заключил эксперт.
Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара поддерживает расширение Североатлантического альянса не против какой либо страны, а чтобы обеспечить стабильность, передает «Радиоточка НСН».
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