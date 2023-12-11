Начальник Генштаба ВС Чехии допустил военный конфликт с Россией

«Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна», - сказал Ржехка на конференции в Праге.

Он полагает, что предотвратить конфликт можно с помощью устрашения. Россия должна видеть способность западных стран обороняться, добавил глава Генштаба.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что спецоперация России на Украине повлияла на решение США сократить численность своих сил в Европе, пишут «Известия».

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что после победы на Украине Россия будет угрожать европейской безопасности, сообщает «Радиоточка НСН».

