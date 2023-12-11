Начальник Генштаба ВС Чехии допустил военный конфликт с Россией
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржехка заявил, что не исключает вероятность войны стран Запада с Россией. Его слова приводит агентство СТК.
«Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна», - сказал Ржехка на конференции в Праге.
Он полагает, что предотвратить конфликт можно с помощью устрашения. Россия должна видеть способность западных стран обороняться, добавил глава Генштаба.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что спецоперация России на Украине повлияла на решение США сократить численность своих сил в Европе, пишут «Известия».
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что после победы на Украине Россия будет угрожать европейской безопасности, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Краткосрочные вклады стали самыми популярными среди россиян
- Аналитик спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ до 16-17%
- Сейм Польши проголосовал за выдвижение Туска на пост премьера
- Лидер Iron Maiden Брюс Дикинсон женился в третий раз
- Начальник Генштаба ВС Чехии допустил военный конфликт с Россией
- Страны ЕС не согласовали запрет на продажу России танкеров
- Комик Крис Рок отказался вести «Золотой глобус»
- Правительство ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы
- Гинцбург: эффективность обновленного «Спутника Лайт» составила 97%
- Сокуров заявил о переносе премьеры новой версии фильма «Александра» в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru