Начальник Генштаба ВС Чехии допустил военный конфликт с Россией

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржехка заявил, что не исключает вероятность войны стран Запада с Россией. Его слова приводит агентство СТК.

Столтенберг: Задача НАТО - предотвращение эскалации конфликта с Россией

«Война с Россией не является непредставимой, хотя мы оцениваем, что в данный момент она неправдоподобна», - сказал Ржехка на конференции в Праге.

Он полагает, что предотвратить конфликт можно с помощью устрашения. Россия должна видеть способность западных стран обороняться, добавил глава Генштаба.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что спецоперация России на Украине повлияла на решение США сократить численность своих сил в Европе, пишут «Известия».

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что после победы на Украине Россия будет угрожать европейской безопасности, сообщает «Радиоточка НСН».

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