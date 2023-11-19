Начальник финского КПП обвинил Россию в вытеснении мигрантов

Начальник закрывшегося в воскресенье погранпункта Вартиус Йоуко Киннунен обвинил российскую сторону в выдворении мигрантов на территорию Финляндии. Его слова приводит газета Ilta-Sanomat.

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Куннунен заявил, что российские пограничники якобы привезли людей к границе. По его словам, мигранты вели себя агрессивно.

«Казалось, они даже не хотели приезжать в Финляндию», - сказал начальник погранпункта.

Финляндия 18 ноября закрыла четыре пограничных пункта на юго-востоке страны. Мера будет действовать до 18 февраля 2024 года.

Как сообщает телеканал MTV3, Министерство внутренних дел Финляндии готовит закон о полном закрытии границы с РФ. Республика может ввести норму в действие в случае резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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