Начались переговоры Путина и Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару начал свои переговоры со своим российским коллегой Владимир Путин.
«Я уверен, что мой визит в Москву - это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы... Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что эта наша встреча будет весьма продуктивной», - передает слова Болсонару РИА Новости.
Ранее Путин назвал Бразилию ключевым партнером России в Латинской Америке и выразил надежду на развитие сотрудничества.
Россия также выступила за принятие Бразилии в число стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам двусторонней встречи в формате «2+2» ранее в среду, 16 февраля.
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