На выборах губернатора Петербурга предварительно лидирует Беглов
Стали известны предварительные итоги голосования на выборах петербургского губернатора после обработки 0,2% бюллетеней. Об этом сообщает Фонтанка.ру.
Как сообщает издание, по данным ЦИК лидирует самовыдвиженец Александр Беглов (84,43%), который в настоящее время является временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга.
За ним следует Михаил Амосов от партии «Гражданской платформы» (9,43%) и Надежда Тихонова от партии «Справедливой России» (5,68%).
Телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на данные опросов в Telegram-каналах сообщает, что Беглов лидирует с 50% голосов, Надежда Тихонова — с 6%, Михаил Амосов — с 3%,
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