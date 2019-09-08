На выборах губернатора Петербурга предварительно лидирует Беглов

Стали известны предварительные итоги голосования на выборах петербургского губернатора после обработки 0,2% бюллетеней. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

Как сообщает издание, по данным ЦИК лидирует самовыдвиженец Александр Беглов (84,43%), который в настоящее время является временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга.

За ним следует Михаил Амосов от партии «Гражданской платформы» (9,43%) и Надежда Тихонова от партии «Справедливой России» (5,68%).

Телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на данные опросов в Telegram-каналах сообщает, что Беглов лидирует с 50% голосов, Надежда Тихонова — с 6%, Михаил Амосов — с 3%,



