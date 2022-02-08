На Украине рассказали о «плане Б» Зеленского по Донбассу

Специалист отметил, что «план А» у Киева «не очень получился», пишет Газета.ру.

«План Б — это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса. Сейчас, даже если что-то подпишут, о чем-то договорятся, кто должен принимать все законы с украинской стороны? Верховная Рада. А примет ли Рада — конечно же нет», — поделился эксперт в эфире телеканала «Наш».

По словам Скаршевского, украинское руководство не заинтересовано в реинтеграции Донбасса, так как население региона — «миллион, а может даже больше нелояльных избирателей», которые проголосуют против Зеленского. Экономист напомнил, что подобная тактика применялась на местных выборах 2020 года, когда голосования отменили на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, пишет «Свободная пресса».

