На Украине рассказали о «плане Б» Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский разработал «план Б» в отношении Донбасса. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.
Специалист отметил, что «план А» у Киева «не очень получился», пишет Газета.ру.
«План Б — это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса. Сейчас, даже если что-то подпишут, о чем-то договорятся, кто должен принимать все законы с украинской стороны? Верховная Рада. А примет ли Рада — конечно же нет», — поделился эксперт в эфире телеканала «Наш».
По словам Скаршевского, украинское руководство не заинтересовано в реинтеграции Донбасса, так как население региона — «миллион, а может даже больше нелояльных избирателей», которые проголосуют против Зеленского. Экономист напомнил, что подобная тактика применялась на местных выборах 2020 года, когда голосования отменили на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, пишет «Свободная пресса».
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