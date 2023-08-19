На Украине предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта
Верховная рада Украины подготовила проект заявления о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем территориальных уступок. Документ зарегистрирован 18 августа, сообщается на сайте парламента.
Один из авторов проекта заявления — председатель Рады Руслан Стефанчук. Депутаты считают невозможным урегулирование ситуации «путем любых территориальных уступок» и пребывание Черноморского флота РФ в Крыму.
Украинскому правительству рекомендуется следовать положениям заявления, однако их выполнение не обязательно.
Ранее директор личного офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в альянс, если согласится уступить территории, которые Киев не признает частью России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Белый дом опроверг наличие подобных планов в американской администрации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru