На Украине предложили запретить территориальные уступки при решении конфликта

Один из авторов проекта заявления — председатель Рады Руслан Стефанчук. Депутаты считают невозможным урегулирование ситуации «путем любых территориальных уступок» и пребывание Черноморского флота РФ в Крыму.

Украинскому правительству рекомендуется следовать положениям заявления, однако их выполнение не обязательно.

Ранее директор личного офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в альянс, если согласится уступить территории, которые Киев не признает частью России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Белый дом опроверг наличие подобных планов в американской администрации.

