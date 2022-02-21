На Украине поддержали инициативу проведения саммита Путина и Байдена

Как отметил глава украинского МИД, о возможных переговорах лидеров двух стран ему сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам Кулебы, Украина приветствует эту инициативу и верит, что «любое усилие по поиску дипломатического решения стоит того, чтобы попытаться».

Министр подчеркнул, что перед саммитом Киев и Вашингтон будут синхронизировать свои позиции, чтобы учесть интересы украинской стороны.

«Мы будем близко координироваться с ними, когда будут приготовления к этому саммиту, чтобы синхронизовать наши позиции и быть уверенными, что наши интересы будут учтены», — цитирует Кулебу ТАСС.

В Киеве ожидают, что президенты России и США «выйдут из комнаты переговоров с соглашением».

