На Украине поддержали инициативу проведения саммита Путина и Байдена
Киев приветствует инициативу провести саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как отметил глава украинского МИД, о возможных переговорах лидеров двух стран ему сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам Кулебы, Украина приветствует эту инициативу и верит, что «любое усилие по поиску дипломатического решения стоит того, чтобы попытаться».
Министр подчеркнул, что перед саммитом Киев и Вашингтон будут синхронизировать свои позиции, чтобы учесть интересы украинской стороны.
«Мы будем близко координироваться с ними, когда будут приготовления к этому саммиту, чтобы синхронизовать наши позиции и быть уверенными, что наши интересы будут учтены», — цитирует Кулебу ТАСС.
В Киеве ожидают, что президенты России и США «выйдут из комнаты переговоров с соглашением».
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