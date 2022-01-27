На Украине добровольцам доверят противотанковые комплексы

На Украине депутаты Верховной Рады приняла закон, по которому добровольческие формирования сил территориальной обороны могут использовать стрелковое оружие, а также и другие виды вооружения.

За него проголосовало в четверг подавляющее число народных избранников.

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В нормативном акте указывается, что добровольные формирования будут обеспечиваться оружием и боеприпасами по решению главнокомандующего, то есть президента страны.

Как считают парламентарии, новый закон позволит территориальным силам самообороны использовать такие виды вооружений, как противотанковые комплексы и ракетно-зенитные установки.

Добровольцы стали отдельным родом войск на Украине с 1 января 2022 года. Согласно новому законодательству, они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия.

Ранее депутат Рады Кива раскрыл «адские» планы Запада по поставке оружия на Украину.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
ТЕГИ:ДобровольцыОружиеЗаконопроектВерховная Рада
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