На Украине депутата Делимханова обвинили в посягательстве на целостность страны
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила депутата Госдумы РФ Адама Делимханова в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщает пресс-служба украинского ведомства.
Также российскому парламентарию предъявили обвинения в поддержке специальной военной операции РФ на Украине.
«Собраны неопровержимые доказательства вины депутата Адама Делимханова, который принимал участие в захвате Мариуполя», - указали в СБУ.
Ранее СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru