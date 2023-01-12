На Украине депутата Делимханова обвинили в посягательстве на целостность страны

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила депутата Госдумы РФ Адама Делимханова в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Матвиенко заявила, что все сенаторы получили повестку в суд Украины

Также российскому парламентарию предъявили обвинения в поддержке специальной военной операции РФ на Украине.

«Собраны неопровержимые доказательства вины депутата Адама Делимханова, который принимал участие в захвате Мариуполя», - указали в СБУ.

Ранее СБУ объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: instagram.com
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