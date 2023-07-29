«Мы не просто друзья, мы братья»: Путин побеседовал с президентом Гвинеи-Бисау

Эмбало заявил, что Россия и Гвинея-Бисау «не просто друзья, а братья», и заверил Путина, что РФ может рассчитывать на Гвинею-Бисау как на надежного партнера. Глава Гвинеи-Бисау также поделился, что в его делегации есть люди, получившие образование в вузах СССР:



«Мы никогда не забудем ту поддержку, которую нам оказал братский советский народ в нашей борьбе за независимость», — добавил Эмбало.

Ранее Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

