МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины
9 августа 202322:09
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, сообщает РИА Новости.
Соответствующая запись появилась в базе данных разыскиваемых лиц. Статья Уголовного кодекса, по которой разыскивают Загороднюка, не указана.
В июле сообщалось, что бывшему министру обороны Украины предъявили обвинение в преступлениях против мирных жителей.
МВД 7 августа объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-разведчик Риттер: ВС РФ перехватили инициативу в боях с ВСУ
- СМИ: на месте взрыва в Сергиевом Посаде нашли фрагменты тел
- МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины
- Китайская компания привезет в Россию тысячу поддержанных автомобилей
- Эксперт назвал возможные последствия травм певицы Лады Дэнс
- Жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться
- Военный эксперт призвал изолировать Францию для недопущения вторжения в Нигер
- В Нижнем Тагиле мужчина выкинул котенка из окна многоэтажного дома
- Россиянам дали советы по обучению детей финансовой грамотности
- Число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 60
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru