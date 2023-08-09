МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, сообщает РИА Новости.

МВД России объявило в розыск украинских медика и телеведущую

Соответствующая запись появилась в базе данных разыскиваемых лиц. Статья Уголовного кодекса, по которой разыскивают Загороднюка, не указана.

В июле сообщалось, что бывшему министру обороны Украины предъявили обвинение в преступлениях против мирных жителей.

МВД 7 августа объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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