МВД объявило в розыск министра культуры Литвы Кайриса
Министра культуры Литвы Симонаса Кайриса объявили в розыск, следует из базы данных МВД России.
В карточке отмечается, что Кайрис разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. О каком именно противоправном деянии идет речь, не уточняется.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, против литовского министра возбуждено дело об уничтожении и повреждении монументов советским воинам. Кайриса объявили в розыск в рамках этого разбирательства.
Ранее МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госссекретаря республики Таймара Петеркопа, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru