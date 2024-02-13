МВД объявило в розыск министра культуры Литвы Кайриса

В карточке отмечается, что Кайрис разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. О каком именно противоправном деянии идет речь, не уточняется.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, против литовского министра возбуждено дело об уничтожении и повреждении монументов советским воинам. Кайриса объявили в розыск в рамках этого разбирательства.

Ранее МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госссекретаря республики Таймара Петеркопа, напоминает «Свободная пресса».

