МВД объявило в розыск министра культуры Литвы Кайриса

Министра культуры Литвы Симонаса Кайриса объявили в розыск, следует из базы данных МВД России.

МВД России объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас

В карточке отмечается, что Кайрис разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. О каком именно противоправном деянии идет речь, не уточняется.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, против литовского министра возбуждено дело об уничтожении и повреждении монументов советским воинам. Кайриса объявили в розыск в рамках этого разбирательства.

Ранее МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госссекретаря республики Таймара Петеркопа, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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