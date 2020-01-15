Мутко нашел объяснение отставке правительства Медведева

«Запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами», - цитирует Мутко ТАСС. По его словам, правительство расценило послание президента РФ Владимира Путина «большим вызовом».

Правительство России в полном составе подало в отставку сегодня, 15 января. Это произошло вскоре после того, как Путин огласил свое послание Федеральному собранию.

Отметим, что глава государства попросил уходящее правительство продолжить исполнение своих обязанностей до формирования нового состава правительства.

Кроме того, он заявил о намерении предложить Медведеву должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

