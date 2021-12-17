Москва ввела ответные санкции против Британии

Москва ввела ограничения против семи британских поданных в ответ на аналогичные санкции Лондона в августе текущего года. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, чей комментарий опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что санкции введены против семи британцев, осуществляющих антироссийскую деятельность. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию РФ.

Захарова в комментарии призвала власти Британии отказаться от конфронтации, добавив, что все вводимые ограничения будут встречать пропорциональный ответ.

В августе Британия ввела санкции против семи российских граждан. В «черный список» попали люди, которых в стране считают причастными к инциденту, произошедшем с оппозиционером политиком Алексеем Навальным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииМИД РФ
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