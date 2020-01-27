Москва разослала предложения по встрече «пятерки» Совбеза ООН

Москва уже направила послания с инициативой провести встречу лидеров стран – постоянных членов Совета безопасности Организации объединённых наций, и теперь ожидает ответной реакции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что послание разослано на минувшей неделе, 24 января.

По словам Пескова, учитывая, что это произошло перед выходными днями, именно сегодня текст посланий будет, скорее всего, доводиться российскими посольствами до соответствующих глав государств и правительств. Процедура будет проходить через министерства иностранных дел этих стран, отмечает РИА ФАН.

Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров государств — постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения актуальных глобальных вопросов 23 января, в ходе выступления на всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле, напоминает RT.

