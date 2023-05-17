Москва подтвердила продление зерновой сделки

Москва подтвердила продление зерновой сделки на два месяца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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При этом она отметила, что власти призывают в кратчайшие сроки исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу продовольствия и удобрений.

«Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность», - добавила дипломат.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки на два месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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