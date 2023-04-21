Москва ответит на разрыв договора об аренде земли с российским посольством в Киеве
21 апреля 202312:54
Россия примет меры после решения Украины разорвать договор об аренде земли с посольством РФ в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Горсовет Киева разорвал договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Здесь же тоже есть земля, под посольством Украины», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, «очевидно», что российской стороной будут приниматься соответствующие меры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru