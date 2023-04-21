Москва ответит на разрыв договора об аренде земли с российским посольством в Киеве

Россия примет меры после решения Украины разорвать договор об аренде земли с посольством РФ в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Власти Киева разорвали договор об аренде земли с посольством России

Ранее Горсовет Киева разорвал договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Здесь же тоже есть земля, под посольством Украины», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, «очевидно», что российской стороной будут приниматься соответствующие меры.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Российское ПосольствоУкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры