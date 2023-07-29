Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН после обстрела Таганрога

«В связи с ... обстрелом жилой инфраструктуры города Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Ф. Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований», - написала Москалькова в своем Telegram-канале в субботу, 29 июля.

Уполномоченный по правам человека в РФ считает, что удары Украины по гражданским объектам России, из-за которых подвергается риску гражданское население, - тактика, «бесспорно свидетельствующая о террористическом характере киевского режима».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ракетный удар ВСУ по Таганрогу, сообщает газета «Известия». Песков назвал удары по гражданским объектам излюбленной практикой киевского режима.





