Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН после обстрела Таганрога
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение к Верховному комиссару ООН в связи с обстрелом киевскими военными жилых домов Таганрога.
«В связи с ... обстрелом жилой инфраструктуры города Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Ф. Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований», - написала Москалькова в своем Telegram-канале в субботу, 29 июля.
Уполномоченный по правам человека в РФ считает, что удары Украины по гражданским объектам России, из-за которых подвергается риску гражданское население, - тактика, «бесспорно свидетельствующая о террористическом характере киевского режима».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ракетный удар ВСУ по Таганрогу, сообщает газета «Известия». Песков назвал удары по гражданским объектам излюбленной практикой киевского режима.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru