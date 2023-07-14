Мосгоризбирком: Собянин заработал за год 13 млн рублей
Сведения о доходах кандидатов в мэры столицы обнародованы на сайте Мосгоризбиркома.
Отмечается, что действующий градоначальник Сергей Собянин, которого выдвинула «Единая Россия», заработал за 2022 год 13,2 млн рублей.
На втором месте по доходам Владислав Даванков («Новые люди»), заработавший в прошлом году 9,6 млн рублей, на третьем Борис Чернышов (ЛДПР) с доходом 9,4 млн рублей.
Выдвинутый коммунистами Леонид Зюганов задекларировал доход 7,9 млн рублей. Самым «бедным» кандидатом в мэры оказался Дмитрий Гусев («Справедливая Россия - За Правду»), заработавший в 2022 году 6,2 млн рублей.
Выборы мэра столицы пройдут 10 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru