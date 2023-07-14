Мосгоризбирком: Собянин заработал за год 13 млн рублей

Сведения о доходах кандидатов в мэры столицы обнародованы на сайте Мосгоризбиркома.

Отмечается, что действующий градоначальник Сергей Собянин, которого выдвинула «Единая Россия», заработал за 2022 год 13,2 млн рублей.

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На втором месте по доходам Владислав Даванков («Новые люди»), заработавший в прошлом году 9,6 млн рублей, на третьем Борис Чернышов (ЛДПР) с доходом 9,4 млн рублей.

Выдвинутый коммунистами Леонид Зюганов задекларировал доход 7,9 млн рублей. Самым «бедным» кандидатом в мэры оказался Дмитрий Гусев («Справедливая Россия - За Правду»), заработавший в 2022 году 6,2 млн рублей.

Выборы мэра столицы пройдут 10 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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