Мосгоризбирком: Собянин заработал за год 13 млн рублей

На втором месте по доходам Владислав Даванков («Новые люди»), заработавший в прошлом году 9,6 млн рублей, на третьем Борис Чернышов (ЛДПР) с доходом 9,4 млн рублей.

Выдвинутый коммунистами Леонид Зюганов задекларировал доход 7,9 млн рублей. Самым «бедным» кандидатом в мэры оказался Дмитрий Гусев («Справедливая Россия - За Правду»), заработавший в 2022 году 6,2 млн рублей.

Выборы мэра столицы пройдут 10 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

