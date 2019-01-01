Мосгоризбирком и ОП Москвы будут сотрудничать на выборах в Мосгордуму

Соглашение по вопросам организации контроля и наблюдения за выборами подписали Общественная палата (ОП) и Мосгоризбирком. Подписали документ председатели обоих структур Константин Ремчуков и Валентин Горбунов.

«Цель этого соглашения — дальнейшая реализация закона о контроле, и на уровне Общественной палаты ещё одна функция — это народный контроль. Конкретные формы мы согласовали. Это беспрецедентное соглашение», — заявил председатель ОП Москвы Константин Ремчуков.

В свою очередь Валентин Горбунов напомнил, что уже на протяжении многих лет Мосгоризбирком тесно сотрудничает с ОП Москвы по разным вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов.

Добавим, что соглашение позволит членам Общественной палаты Москвы принимать участие в мероприятиях и заседаниях Мосгоризбиркома, связанных с подготовкой и проведением эксперимента по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы. Кроме того, члены ОП Москвы смогут участвовать в заседании по вопросам регистрации кандидатов, обмениваться информацией по решению окружных избирательных комиссий.

