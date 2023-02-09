Моравецкий назвал поражение России «смыслом жизни» Польши и Европы

«Смысл жизни» для Польши — победа над Россией, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Слова политика приводит газета Corriere della Sera.

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Как отметил Моравецкий, поражение России также является «смыслом жизни» для Европы. По словам премьера, Варшава рассматривает конфликт на Украине как угрозу существованию страны и всего региона.

«Если Россия победит, весь геополитический анализ можно выбросить», — заявил Моравецкий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что РФ «не может и не должна выиграть» в конфликте на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссияПольша
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