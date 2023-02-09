Моравецкий назвал поражение России «смыслом жизни» Польши и Европы

Как отметил Моравецкий, поражение России также является «смыслом жизни» для Европы. По словам премьера, Варшава рассматривает конфликт на Украине как угрозу существованию страны и всего региона.

«Если Россия победит, весь геополитический анализ можно выбросить», — заявил Моравецкий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что РФ «не может и не должна выиграть» в конфликте на Украине.

