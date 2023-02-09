Моравецкий назвал поражение России «смыслом жизни» Польши и Европы
«Смысл жизни» для Польши — победа над Россией, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Слова политика приводит газета Corriere della Sera.
Как отметил Моравецкий, поражение России также является «смыслом жизни» для Европы. По словам премьера, Варшава рассматривает конфликт на Украине как угрозу существованию страны и всего региона.
«Если Россия победит, весь геополитический анализ можно выбросить», — заявил Моравецкий.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что РФ «не может и не должна выиграть» в конфликте на Украине.
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