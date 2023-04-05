Молдавская оппозиция анонсировала новую массовую акцию протеста
Новая массовая антиправительственная акция протеста пройдет в столице Молдавии 7 мая. Об этом заявила вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер, передает РИА Новости.
Она отметила, что наладить диалог с властями не удалось, движение будет выступать за отставку руководства страны и проведение досрочных парламентских и президентских выборов.
14 марта молдавские оппозиционеры пикетировали дом правительства в Кишиневе с призывом к властям оплатить жителям страны зимние счета за газ и электричество.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон ранее накануне не исключил, что власти республики решатся ввести военное положение. По его мнению, руководство страны во главе с президентом Майей Санду «способно на все». Бывший глава государства полагает, что угроза для страны исходит от властей, а не извне, передает «Радиоточка НСН».
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