МО РФ: США создают искусственные очаги опасных инфекций

Военно-биологические исследования Соединенных Штатов позволяют создавать искусственные очаги особо опасных инфекций. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что это еще один аргумент в пользу того, чтобы провести международное расследование военно-биологической деятельности США.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Пентагон через Украинский научно-технический центр (УНТЦ) оценивал в Азово-Черноморском регионе условия, при которых птичий грипп можно сделать неуправляемым, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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