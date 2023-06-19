МО РФ: США создают искусственные очаги опасных инфекций
Военно-биологические исследования Соединенных Штатов позволяют создавать искусственные очаги особо опасных инфекций. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что это еще один аргумент в пользу того, чтобы провести международное расследование военно-биологической деятельности США.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Пентагон через Украинский научно-технический центр (УНТЦ) оценивал в Азово-Черноморском регионе условия, при которых птичий грипп можно сделать неуправляемым, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru