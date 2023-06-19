Он отметил, что это еще один аргумент в пользу того, чтобы провести международное расследование военно-биологической деятельности США.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Пентагон через Украинский научно-технический центр (УНТЦ) оценивал в Азово-Черноморском регионе условия, при которых птичий грипп можно сделать неуправляемым, сообщает «Радиоточка НСН».

