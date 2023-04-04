Митингующие в Армении требуют отставки Пашиняна
В центре Еревана начался митинг, на котором протестующие потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.
«Вопрос Арцаха (армянское самоназвание Карабаха) и безопасности взаимосвязан с этой проблемой», - заявил бывший глава кабмина Армении Грант Багратян.
Протестующие говорят, что власти Армении идут на уступки Азербайджана, пытаются лишить страну армии. Митингующие требуют также восстановить систему безопасности вокруг страны.
Ранее Никола Пашинян заявил, что Армения потерпела поражение в Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в армии, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru