Мишустин встретился с Кадыровы

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что не знает, почему Путин должен бояться Кадырова

По словам главы Чечни, беседа с председателем правительства состоялась по поручению президента России Владимира Путина, с которым он разговаривал накануне.

Кадыров добавил, что кроме Мишустина планирует встретиться с вице-премьерами и главами министерств.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Кадыров на встрече в Кремле обсуждали хозяйственные дела и вопросы социально-экономического развития республики.

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ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:ЧечняПереговорыРамзан КадыровМихаил Мишустин
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