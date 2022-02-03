Мишустин встретился с Кадыровы
Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, сообщает РИА Новости.
По словам главы Чечни, беседа с председателем правительства состоялась по поручению президента России Владимира Путина, с которым он разговаривал накануне.
Кадыров добавил, что кроме Мишустина планирует встретиться с вице-премьерами и главами министерств.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Кадыров на встрече в Кремле обсуждали хозяйственные дела и вопросы социально-экономического развития республики.
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