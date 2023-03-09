Мишустин сыграл на рояле романс из рок-оперы «Юнона и Авось»

Премьер-министр России Михаил Мишустин сыграл на фортепиано романс «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и Авось» композитора Алексея Рыбникова. Глава правительства исполнил композицию в видеообращении к творческому вечеру автора.

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Мишустин назвал Рыбникова музыкальным гением и отметил, что его музыка звучала повсюду.

«Невозможно не вспоминать ваши мелодии из таких рок-опер, как "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и "Юнона и Авось". Когда я был студентом, я помню, как мы ночами стояли в очереди для того, чтобы, когда кассы утром открывались, достать заветный билет на галерку», — поделился премьер.

По словам Мишустина, эта музыка «до сих пор живет», и произведения Рыбникова знает и нынешнее поколение. Политик исполнил на рояле в Доме правительства мелодию «Я тебя никогда не забуду». Мишустин поблагодарил Рыбникова за гениальную музыку и пожелал композитору удачи и здоровья.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрКомпозиторМихаил Мишустин
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