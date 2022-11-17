Мишустин призвал Азербайджан сохранить общее языковое пространство

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал активнее использовать большой потенциал для развития гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана. Об этом он заявил на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума, сообщил «Интерфакс».

По его словам, одна из важнейших задач - сохранить общее языковое пространство и адаптировать его к новым современным условиям.

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Мишустин также отметил, тот факт, что за последние годы сотрудничество двух стран приобрело по-настоящему стратегический и союзнический характер.

Он напомнил, что сейчас в Азербайджане работает около 340 русскоязычных школ, а в России обучается около 11 тысяч азербайджанских студентов.

«Расширение географии региональных связей и укрепление наработанных контактов помогут развитию экономик наших стран, будут способствовать повышению качества жизни граждан России и Азербайджана», - добавил премьер-министр России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ничего навязывать в отношениях Баку и Еревана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкАзербайджанРоссияМихаил Мишустин
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