Мишустин призвал Азербайджан сохранить общее языковое пространство
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал активнее использовать большой потенциал для развития гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана. Об этом он заявил на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума, сообщил «Интерфакс».
По его словам, одна из важнейших задач - сохранить общее языковое пространство и адаптировать его к новым современным условиям.
Мишустин также отметил, тот факт, что за последние годы сотрудничество двух стран приобрело по-настоящему стратегический и союзнический характер.
Он напомнил, что сейчас в Азербайджане работает около 340 русскоязычных школ, а в России обучается около 11 тысяч азербайджанских студентов.
«Расширение географии региональных связей и укрепление наработанных контактов помогут развитию экономик наших стран, будут способствовать повышению качества жизни граждан России и Азербайджана», - добавил премьер-министр России.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ничего навязывать в отношениях Баку и Еревана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 680 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 735 / сут.
- Власти Херсонской области запретили вывозить спецтехнику и оборудование
- Собчак извинилась перед Чемезовым
- В Польше не обнаружили следов падения второй ракеты
- Крымский мост вновь закроют для транспорта
- «Автодор» построит дорогу в Сочи в обход Адлера
- Нагиев рассказал, когда вернется в шоу «Голос»
- Японский премьер заявил о договоренности с Си Цзиньпином не допустить ядерной войны
- McDonald’s объявил о приостановке работы в Казахстане
- Мишустин призвал Азербайджан сохранить общее языковое пространство
- Суд в Гааге приговорил Гиркина, Харченко и Дубинского к пожизненным срокам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru