Мишустин призвал Азербайджан сохранить общее языковое пространство

Мишустин также отметил, тот факт, что за последние годы сотрудничество двух стран приобрело по-настоящему стратегический и союзнический характер.

Он напомнил, что сейчас в Азербайджане работает около 340 русскоязычных школ, а в России обучается около 11 тысяч азербайджанских студентов.

«Расширение географии региональных связей и укрепление наработанных контактов помогут развитию экономик наших стран, будут способствовать повышению качества жизни граждан России и Азербайджана», - добавил премьер-министр России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ничего навязывать в отношениях Баку и Еревана, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

