Мишустин поручил Силуанова лично проконтролировать выплаты мобилизованным
Министр финансов Антон Силуанов проконтролирует денежные выплаты мобилизованным в размере не менее 195 тысяч рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.
По словам главы правительства, довольстве должны получить все мобилизованные, включая тех, кто сейчас проходит подготовку и обучение. Мишустин подчеркнул, что «положенные средства должны поступать людям в полном объеме и своевременно».
Премьер поручил главе Минфина взять этот вопрос под личный контроль «уже сегодня».
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности в среду заявил, что ежемесячное денежное довольствие назначается мобилизованным после зачисления в часть. Оно должно составить не менее 195 тысяч в месяц.
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