Мишустин поручил Силуанова лично проконтролировать выплаты мобилизованным

Министр финансов Антон Силуанов проконтролирует денежные выплаты мобилизованным в размере не менее 195 тысяч рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

По словам главы правительства, довольстве должны получить все мобилизованные, включая тех, кто сейчас проходит подготовку и обучение. Мишустин подчеркнул, что «положенные средства должны поступать людям в полном объеме и своевременно».

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Премьер поручил главе Минфина взять этот вопрос под личный контроль «уже сегодня».

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности в среду заявил, что ежемесячное денежное довольствие назначается мобилизованным после зачисления в часть. Оно должно составить не менее 195 тысяч в месяц.


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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ВыплатыМихаил МишустинМобилизация
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