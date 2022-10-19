Мишустин поручил Силуанова лично проконтролировать выплаты мобилизованным

Министр финансов Антон Силуанов проконтролирует денежные выплаты мобилизованным в размере не менее 195 тысяч рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

По словам главы правительства, довольстве должны получить все мобилизованные, включая тех, кто сейчас проходит подготовку и обучение. Мишустин подчеркнул, что «положенные средства должны поступать людям в полном объеме и своевременно».