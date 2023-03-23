Мишустин пообещал, что все озвученные во время отчёта идеи будут рассмотрены

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что все идеи депутатов Госдумы, которые были озвучены во время отчета правительства, будут рассмотрены, сообщает РИА Новости.

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Также он поблагодарил парламентариев за профессиональный подход.

«Связанные с новыми идеями моменты развития, предложения мер, будут рассмотрены. Мы благодарим вас за профессиональные подходы ко всем направлениям нашей деятельности», - заключил премьер.

Ранее Мишустин пообещал, что в правительстве будет рассмотрен вопрос о запрете вейпов, а затем сформирована позиция, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГосдумаПравительство РоссииМихаил Мишустин

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