Мишустин пообещал, что все озвученные во время отчёта идеи будут рассмотрены

Также он поблагодарил парламентариев за профессиональный подход.

«Связанные с новыми идеями моменты развития, предложения мер, будут рассмотрены. Мы благодарим вас за профессиональные подходы ко всем направлениям нашей деятельности», - заключил премьер.

Ранее Мишустин пообещал, что в правительстве будет рассмотрен вопрос о запрете вейпов, а затем сформирована позиция, сообщает RT.

