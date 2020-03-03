Мишустин назначил замминистра финансов

Премьер российского правительства Михаил Мишустин назначил заместителем министра финансов Тимура Максимова, ранее занимавшего должность замглавы Минэкономразвития. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

По данным Интерфакса, 34-летний Максимов окончил Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития. Занимал должности помощника главы Министерства финансов Антона Силуанова и замруководителя ведомства.

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Мишустин дал поручение правительству разработать план восстановления связей с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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