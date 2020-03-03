Мишустин назначил замминистра финансов
Премьер российского правительства Михаил Мишустин назначил заместителем министра финансов Тимура Максимова, ранее занимавшего должность замглавы Минэкономразвития. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
По данным Интерфакса, 34-летний Максимов окончил Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития. Занимал должности помощника главы Министерства финансов Антона Силуанова и замруководителя ведомства.
Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Мишустин дал поручение правительству разработать план восстановления связей с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Bloomberg: Новый премьер РФ намерен восстановить связи с ОЭСР
- Партия «Слуга народа» поддержит отставку премьер-министра Украины
- У двух россиян в Эмиратах выявили коронавирус
- Порошенко прокомментировал поведение своего сына на концерте русского рэпера
- AliExpress предупредила о задержках посылок из-за коронавируса