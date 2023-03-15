Мишустин: Инфляция в России опустилась ниже 4%
Уровень инфляции в России снижается и сейчас опустился менее 4% годовых, что ниже, чем целевой показатель Банка России. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин, сообщило агентство ТАСС.
В ходе встречи с членами фракции КПРФ премьер-министр напомнил, что в пиковые моменты инфляция доходила до отметки почти 20% годовых, а в 2022 году годовая инфляция составила 11,9%.
Ранее Минэкономразвития заявило, что в России снижаются темпы подорожания продовольствия и товаров.
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