Минторг США ввёл санкции в отношении семи компаний из Китая
Семь организаций из Китая, связанных в том числе с авиакосмической отраслью, попали в санкционный список Министерства торговли США, сообщает пресс-служба американского правительства.
В документе говорится, что данные организации «действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики США».
Также отмечается, что эти китайские компании «приобретали и пытались приобретать товары производства США с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации».
В частности, в «чёрный» список исследовательские институты Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, Китайской академии космических технологий и Китайской корпорации электронных технологий, а также компания Zhuhai Orbita Control Systems.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Китай - это страна с авторитарным режимом, которая становится «всё более дерзновенной», и странам «Большой семёрки» (G7) следует ограничить экспорт технологий в КНР.
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