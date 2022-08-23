Минторг США ввёл санкции в отношении семи компаний из Китая

В документе говорится, что данные организации «действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики США».

Также отмечается, что эти китайские компании «приобретали и пытались приобретать товары производства США с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации».

В частности, в «чёрный» список исследовательские институты Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, Китайской академии космических технологий и Китайской корпорации электронных технологий, а также компания Zhuhai Orbita Control Systems.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Китай - это страна с авторитарным режимом, которая становится «всё более дерзновенной», и странам «Большой семёрки» (G7) следует ограничить экспорт технологий в КНР.

