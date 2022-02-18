Минобороны Украины: ВСУ ментально готовы остановить любого врага

Украинская армия «ментально готова остановить любого врага». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его мнению, ВСУ могут выступить «донором безопасности» для всей Европы. Он также подчеркнул, что это «стратегическое преимущество страны».

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Резников отметил, что в течение года армии Украины следует лишиться того, что тормозит процесс ее развития, запустив кадровую реформу и перейдя к модели всеобъемлющей обороны. По его словам, необходимо, чтобы ВСУ стали «драйвером модернизации» всего государства.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США скоро разделят Украину на части.

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ТЕГИ:МодернизацияУкраинская АрмияВСУУкраинаМинобороны
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