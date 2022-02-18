Минобороны Украины: ВСУ ментально готовы остановить любого врага

Резников отметил, что в течение года армии Украины следует лишиться того, что тормозит процесс ее развития, запустив кадровую реформу и перейдя к модели всеобъемлющей обороны. По его словам, необходимо, чтобы ВСУ стали «драйвером модернизации» всего государства.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США скоро разделят Украину на части.