Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях

Он отметил, что административные и технические структуры могут быть задействованы в исследованиях двойного назначения.

Ранее Игорь Кириллов сообщал, что бывший президент США Барак Обама принимал участие в продвижении биологических программ Соединенных Штатов в других странах. По его словам, Минобороны ознакомлено с соответствующими документами, передает «Радиоточка НСН».

