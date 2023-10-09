Минобороны: США могут проводить биоисследования в наступательных целях

Соединенные Штаты создают административные и технические структуры, которые могут быть задействованы в биологических исследованиях в наступательных целях. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что административные и технические структуры могут быть задействованы в исследованиях двойного назначения.

Ранее Игорь Кириллов сообщал, что бывший президент США Барак Обама принимал участие в продвижении биологических программ Соединенных Штатов в других странах. По его словам, Минобороны ознакомлено с соответствующими документами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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