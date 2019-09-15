Минобороны РФ: Завершился второй этап поставок С-400 в Анкару
В министерстве обороны России заявили о том, что завершился второй этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Официальная информация опубликована на сайте ведомства.
«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — сказано в официальном сообщении.
Напомним, аналогичное заявление об окончании второго этапа поставок российских ЗРК сделали сегодня ранее представители минобороны Турции.
Москва и Aнкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году. США сразу же выступили против сделки и стали угрожать Aнкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако это не заставило турецкую сторону отказаться от договора.
Ранее Арабист Марианна Беленькая в эфире НСН пояснила, почему США не допустит выхода Турции из НАТО даже после приобретения российского ЗРК С-400
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