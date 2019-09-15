Минобороны РФ: Завершился второй этап поставок С-400 в Анкару

В министерстве обороны России заявили о том, что завершился второй этап поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Официальная информация опубликована на сайте ведомства.

«Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — сказано в официальном сообщении.