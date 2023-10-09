Минобороны РФ: США выводят некоторые биоисследования в Африку

Соединенные Штаты выводят свои биологические исследования двойного назначения в Африку. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости.

Минобороны: США не опровергли факты своих биоисследований

Он отметил, что усилия РФ по обнародованию незаконной военно-биологической деятельности США вынудили Вашингтон выводить биоисследования в Африку. По словам Кириллова, имеющиеся у МО документы подтверждают деятельность ключевых подрядчиков Пентагона на африканском континенте – Сьерра–Леоне, Камеруне, Уганде, ЮАР и в Демократической Республике Конго.

Ранее Игорь Кириллов сообщал, что бывший президент США Барак Обама принимал участие в продвижении биологических программ Соединенных Штатов в других странах. По его словам, Минобороны ознакомлено с соответствующими документами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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